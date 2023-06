Vaderdag is niet voor iedereen een vrolijke dag: ‘Deze dag besef ik wat ik mis’

Man gedood en deels opgegeten na ‘ongebrui­ke­lij­ke aanval’ beer in VS

Een 66-jarige man is in de Amerikaanse staat Arizona gedood door een beer, in wat de autoriteiten beschrijven als een ,,hoogst ongebruikelijke” aanval zonder aanleiding. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder ABC News. Het incident gebeurde in een afgelegen, bosrijk gebied op ongeveer 150 kilometer ten noorden van Phoenix.