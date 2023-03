Veel minder treinen tussen Zwolle en Amersfoort-Vathorst door wisselstoring

Verdachte doodschie­ten man in Bergen aan Zee zelf gedood in Noord-Macedonië

Een van de mannen die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij ruim twee jaar geleden in Bergen aan Zee, is vorige week maandag geliquideerd in Noord-Macedonië. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Noord-Macedonische media kwam Enes I. om door een schietpartij in een shishabar.