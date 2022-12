Voormalig thaibokser breekt kaak en oogkas van vrijwilliger voedselbank (71): ‘Ik sloeg haar één keer’

The Masked Singer moet onderspit delven: Nederland kijkt massaal naar Oranje

Waar The Masked Singer normaal gesproken minimaal een miljoen kijkers trekt, was dat gisteravond anders. Ruim 5,6 miljoen mensen gaven de voorkeur aan de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar. Daardoor trok de RTL4-show slechts 819.000 kijkers, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

