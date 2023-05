Wereld Niet Roken Dag: test je kennis over roken

Fietstest 2023 Dit zijn de beste vouwfiet­sen

Ingenieus in te klappen, en vaak rijden ze nog soepel ook: e-vouwfietsen. Fabrikanten proberen ze steeds lichter te maken, want je moet ze de auto of de trein in kunnen tillen. Lastige taak, want een accu alleen al is best zwaar. Soms zijn deze fietsen dan ook nog niet geschikt voor intensief - bijvoorbeeld dagelijks - gebruik. Maar vaak ook wel. Hieronder introduceren we ook dé onafhankelijke autoriteit op het gebied van e-bikes: Kees Bakker, alias TestKees, consumentenvoorlichter van de Fietserbond. Zijn reviews staan bij de keurmerken Best getest en Beste Koop. Tester Arjen van Stel, die jaarlijks op de hoogte probeert te blijven van de ontwikkelingen, probeerde eens zo’n vouwfiets.