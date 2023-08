Zou het dan echt? Italiaanse minister bevestigt gevecht tussen Musk en Zuckerberg

Een kooigevecht tussen multimiljardairs Elon Musk (Tesla en X) en Mark Zuckerberg (Meta), gaat het dan echt gebeuren? Musk stelt dat er een locatie is gevonden in Rome. De Italiaanse minister van Cultuur zegt dan weer dat er wel in Italië, maar niet in de hoofdstad zal worden geknokt.

Musk schrijft op zijn eigen sociale medium X - voorheen bekend als Twitter - dat hij gesproken heeft met de Italiaanse premier (Giorgia Meloni) en de minister van Cultuur. Er zou een akkoord zijn bereikt over een ‘epische locatie’ in het oude Rome, beweert de schathemeltjerijke Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer. Dat laatste wordt dan weer tegengesproken door de Italiaanse cultuurminister, Gennaro Sangiuliano. Die bevestigt dat het mogelijke gevecht tussen Musk en Zuckerberg in Italië plaats val vinden. Maar Rome is uitgesloten, stelde hij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het idee voor een kooigevecht tussen Facebook-oprichter Zuckerberg en Musk, eigenaar van Tesla, SpaceX en dus X, ontstond als grapje. Toen Musk online de draak zat te steken met Zuckerberg nadat bekend werd dat die laatste in de vorm van Threads een concurrent voor X op de markt ging brengen, waarschuwde een X-gebruiker in een reactie met een knipoog dat Zuckerberg fanatiek aan jiujitsu doet. Daarop zei Musk, ook grappend, dat hij wel in zou zijn voor een kooigevecht.

Maar toen Zuckerberg op zijn beurt op Instagram reageerde op het voorstel van Musk (‘Stuur me de locatie') was het spel op de wagen. Nog altijd is niet zeker of het gevecht er überhaupt komt, of dat er sprake is van een publiciteitsstunt. Maar er komen dus steeds meer concrete signalen dat er wel degelijk íets te gebeuren staat.

Gestreamd op X en Meta

Musk heeft al laten weten druk aan het trainen te zijn, en de Italiaanse cultuurminister Sangiuliano stelde vrijdag dus dat er een ‘groot charitatief en historisch evenement’ in de pijplijn zit. ,,Het zal niet in Rome plaatsvinden. Maar bovenal wordt er een substantieel bedrag, vele miljoenen euro’s, gedoneerd aan twee belangrijke Italiaanse kinderziekenhuizen voor het versterken van faciliteiten en wetenschappelijk onderzoek om kinderziektes te bestrijden,” zei de minister vrijdag in een verklaring.

Musk schrijft op X dan weer dat de opbrengsten naar ‘veteranen’ zullen gaan. Hij zegt dat het gevecht door de organisaties van hem en Zuckerberg samen zal worden georganiseerd, en dat alles gestreamd zal worden op X en op Meta. Zuckerberg schoof eerder deze week 26 augustus naar voren als datum. Wanneer het duel plaats zou vinden, als het er al van komt, is echter nog niet bekendgemaakt.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Probleem met schouder

Een gevecht later deze maand lijkt echter niet realistisch. Musk meldt op X in reactie op de vraag van een volger dat hij maandag drie uur in een MRI-machine heeft doorgebracht voor het maken van een scan. Daarbij zou een probleem met zijn rechterschouderblad zijn aangetoond. De vereiste kleine operatie zou een herstel van een paar maanden vergen, schrijft Musk.

De X-eigenaar zal flink aan de bak moeten, wil hij Zuckerberg de baas kunnen. Musk is weliswaar een stuk groter dan Zuckerberg - in hun paspoorten zouden de lengtes 1.88 en 1.71 meter staan -, maar hij is ook 13 jaar ouder, 52 om 39 jaar. Bovendien bekende de Tesla en X-oprichter normaal gesproken zelden te sporten. Zuckerberg deelde drie maanden geleden op Instagram een bericht waarin hij schreef medailles te hebben gewonnen bij zijn eerste jiujitsu-toernooi.