Dit doet de ‘baanbrekende’ uitspraak van de rechter met toeslagenouders uit Nijverdal

Met video‘Ons gezin is doelbewust de afgrond in gestort. Het ging niet per ongeluk, het was geen dingetje, geen algoritme. Het was bewust’, vertelt Renate Wolbers uit Nijverdal na de baanbrekende uitspraak van de rechter.