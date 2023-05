Gekkenhuis in Gelders dorp: geloei op de begraafplaats

Dieven stelen Nuala's dierbare kerstboom op haar 79ste verjaardag

Tien jaar lang stond er een kerstboom in de voortuin van Nuala van der Plas-Fitzpatrick (79) uit Deventer, maar afgelopen maandag werd deze gestolen. En dat ook nog eens op haar verjaardag. Ze is verbijsterd en angstig. Haar dochter Caroline is vooral boos. ,,Het is super schandalig."