Historische tjalk brengt Zwolle z'n bokbier

videoTraditiegetrouw werd het bokbier zondag per boot aan wal gebracht in Zwolle. De eerste vaten werden bij Het Beugeltje van de historische tjalk Emanuel gehaald en vervolgens aangeslagen. Na goedkeuring van de kwaliteit, werden de vaatjes met gerstenat per brouwerswagens naar diverse kroegen in Zwolle gebracht.