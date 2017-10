Indrukwekkende stille toch voor gevangenen Kamp Amersfoort

video Wat is er mis met de beruchte bocht tussen A28 en A50?

10 oktober Te hard de scherpe bocht ingereden, is een voor de hand liggende verklaring voor veel ongelukken die de laatste tijd weer plaatsvinden op de verbindingsbocht tussen de A28 en A50 bij knooppunt Hattemerbroek. Niet voor niks staat er een bord dat aangeeft dat de adviessnelheid 80 km/u is. In de bocht zelf staat dan wel aangegeven op de km-paaltjes dat 100 km/u toegestaan is, maar voor sommige weggebruikers blijkt dat toch een te hoge snelheid om hun voertuig in bedwang te houden. Rij zelf met bovenstaande video mee door de bocht. Wat zou hier moeten gebeuren om ongelukken in de toekomst te voorkomen?