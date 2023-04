VIDEO | Dit wordt het weer op Koningsdag

Dit is het geheim achter een 75-jarig huwelijk

Stentor-verslaggever Jeroen Pol is vijftien jaar samen met zijn vriendin. Is er een geheim dat er voor zorgt dat ze over 25 jaar nog steeds samen zijn? Jeroen vroeg het aan het Apeldoornse echtpaar Machiel (104) en Helena (98) Dubbeld die 26 oktober vieren dat ze 75 jaar getrouwd zijn. Lees hier het artikel.