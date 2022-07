Video van de Dag | Dit hebben Harry Styles-fans allemaal voor hun idool over

Boeing 747 landt voor laatste keer op Twente Airport

Piloot Jeroen van Breukelen zette woensdagmiddag een Boeing 747 aan de grond op Twente Airport. Het is het grootste passagierstoestel dat ooit op het regionale vliegveld is geland. De aankomst van het vliegtuig trok veel bekijks op met name de nieuwe spottersheuvel.

