10.360 euro schade in Bunschoten na jaarwisseling, 23 verkeersborden vernield

Ontsnapte sneeuwuil kan niet terug naar oude verblijf in DierenPark: ‘De anderen herkennen hem niet meer’

De sneeuwuil die in november vorig jaar uit zijn verblijf ontsnapte en vijf weken wist te overleven in de natuur, keert niet meer terug bij zijn soortgenoten in DierenPark Amersfoort. De andere sneeuwuilen zouden het ontsnapte exemplaar niet meer herkennen.

16 januari