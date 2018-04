60 kilo coke in een lading kip onderschept; OM eist 5 jaar cel

Schulden zorgden ervoor dat de 41-jarige Hendrik Jan V. uit Ede misschien wel de grootste fout van zijn leven maakte. Hij ging in zee met een professionele drugsorganisatie en probeerde in een lading kip zo’n 60 kilo coke naar de andere kant van de Noordzee te krijgen. Dat ging fout. En niet zo’n beetje ook.

Zakelijke schulden, een veroordeling voor drugs en een ontnemingsvordering die hem op zijn nek zat; vleesbezorger V. kon het even allemaal niet meer aan. Dus toen een drugsorganisatie hem in 2016 vroeg te helpen bij het transport van een partij coke naar Groot-Brittannië, besloot hij het te doen. ‘Stom, heel stom’, erkende hij dinsdag in de Zutphense rechtbank.

Want veel liep mis tijdens deze operatie. Zo zou het aanvankelijk gaan om 10 kilo drugs, maar dat bleken er opeens ruim 60 te zijn. En de man met wie hij het samen zou doen, overleed kort voor de aflevering door ziekte.

,,Hij zou de drugs in een busje vol kip naar het vrieshuis in Nijkerk brengen, ik zou alleen het regelwerk er omheen doen. Maar nu moest ik het wel zelf doen. Die organisatie maakte me heel duidelijk dat het transport door moest gaan, want de partij was al verkocht.’'

Er was dus geen weg terug voor V., die volgens zijn advocaat ook wel snapte dat dit type criminele organisaties geweld niet schuwt om haar zin te krijgen.

Kippendozen

Begin oktober 2017 werd de coke -met een straatwaarde van zeker een paar miljoen- bij V. afgeleverd in een Mercedes Vito. Hij zette het over in acht tot tien kippendozen en nam de auto mee naar huis om de laadruimte de volgende dag af te vullen met 500 kilo kip. ,,U sliep vast niet zo lekker, die nacht'', merkte de rechter tijdens zitting op. ,,Niet echt, nee'', antwoordde V..

De Edenaar reed het busje zelf naar het vrieshuis in Nijkerk, met twee mannen van de opdrachtgever achter hem aan. Die namen het stuur vlak voor de aflevering over. ‘Want ik wilde daar niet verantwoordelijk voor zijn.’



Een medewerker van het vrieshuis temperatuurde niet veel later de lading en ontdekte dat sommige dozen in de partij niet koud genoeg waren.



V.: ,,Ik werd gebeld met de mededeling dat er in sommige dozen geen kip zat. Dat meldde ik bij mijn opdrachtgever via de speciale telefoon die ik daarvoor moest gebruiken, maar zij deden niks. Niet veel later hoorde ik op het nieuws dat de partij coke in Hoek van Holland was onderschept door de douane. Ik belde opnieuw met de zwarte telefoon om dat door te geven, zodat ze wisten dat ik het niet had gestolen of zo. En toen vernietigde ik het mobieltje. Het was klaar.''

Familie

V. zou met deze klus 40.000 euro verdienen, maar zag daar geen cent van. Tot overmaat van ramp werd hij opgepakt en verantwoordelijk gehouden voor het hele transport. De officier van justitie eiste vijf jaar cel tegen hem.

,,Het is zo jammer dat meneer op deze manier snel geld wilde verdienen om van zijn schulden af te komen. Zijn familie steunde hem juist, zijn ouders betaalden een deel van zijn schuld al af, het kwam goed. Nu is hij gescheiden, zit hij vast, kon hij zijn kinderen een tijdje niet zien en is zijn bedrijf verdwenen. Zijn vader praat bovendien niet meer met hem'', zei hij.