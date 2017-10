65 kilo coke tussen levensmiddelen Nijkerk

'Kinderen gooien met steentjes op viaduct A28'

25 september Elma Pelgrim schrok zich zondagmiddag rot toen ze met haar man op de A28 bij Nunspeet een viaduct passeerden. ,,We zagen twee kinderen van een jaar of tien op het viaduct staan en dachten dat ze zouden zwaaien." Maar in werkelijkheid gooiden ze met steentjes naar de auto's die onder hen voorbij raasden.