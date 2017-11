A28 tussen Nijkerk en Harderwijk enige tijd dicht door kettingbotsing

ABZ Diervoeding geen knelpunt voor huizen Havenkom Nijkerk

16 november Niets staat woningbouw tussen het huidige stadhuis en de locatie van het nieuwe Huis van de Stad in Nijkerk nog in de weg. De nabijheid van ABZ Diervoeding heeft geen nadelig effect op de nieuwbouw in de eerste fase van de Havenkom.