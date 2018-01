Aan kant gezette dierenambulance Nijkerk rijdt straks ook in regio concurrent

De Dierenambulance Nijkerk, die net door Putten en Barneveld buiten de deur is gezet, blijft op verzoek van klanten toch rijden in die gemeenten. De Nijkerkse dienst wil ook een dierenambulancedienst starten voor Ermelo en Harderwijk.

Dat zegt woordvoerder Alfred de Wild in een reactie op de opzegging van het contract door Barneveld en Putten. Die gemeenten vinden dat er sprake is van verstoorde verhoudingen van de dierenambulance met asiel Levenslust in Barneveld, dat door hen wordt gesubsidieerd.

,,Er is een vies spelletje met me gespeeld'', zegt De Wild. Aan de andere kant is hij blij dat hij geen zaken meer hoeft te doen met Levenslust. ,,Daar hebben ze een euthanasiebeleid'', zegt hij. Iets, wat Levenslust tot nog toe ontkent.

Putten

Omdat hij in Putten woont verwacht De Wild nog steeds voor Putten te rijden als mensen erom vragen. En desnoods ook Barneveld. ,,Ik zeg nooit nee als een dier in nood is. Of ze brengen de dieren hierheen. Want ik ben bekend. Ik rijd ook 's avonds. Ik ben al een paar keer gebeld omdat ze vanuit Ermelo-Harderwijk niet meer bereikbaar zijn. Ik ga zelf trouwens ook een stichting oprichten voor Ermelo en Harderwijk.''

Vaarwater

Daarmee komt hij in het vaarwater van zijn concurrent, Dierenambulance Ermelo-Harderwijk, die net een nieuwe dienst is gestart voor Putten en Barneveld.