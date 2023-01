Alles is gereed voor 400 nieuwe huizen in Amersfoort en tóch komen ze niet: ‘Zoveel inwoners in afwachting’

Burgemees­ter Lucas Bolsius en vrouw Marica openhartig over één van de zwaarste stormen: ‘Raakt mij nog altijd’

Allebei een drukke baan, kinderen die aan topsport doen en daarnaast óók oog voor elkaar houden. De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius en zijn vrouw Marica Bakker spreken, bij hoge uitzondering, openhartig over hun privéleven. Over de bedreigingen, over één van de zwaarste stormen die ze vorig jaar overwonnen en over hun liefde voor elkaar.

14 januari