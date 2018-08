Ambulance rukt uit voor treinpassagier in Nijkerk

Geen treinen tussen Zwolle en Amersfoort in weekend van 11 augustus en overwegen tijdelijk dicht

30 juli In het weekend van 10, 11 en 12 augustus rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle in verband met werkzaamheden in Putten, Ermelo en Harderwijk. Dat leidt tot forse vertragingen voor treinreizigers en omleidingen voor weggebruikers.