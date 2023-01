Amersfoort gaat huisjesmelkers keihard aanpakken: ‘Als jonge huurder sta ik met rug tegen de muur’

Amersfoort wil geen slaapstad zijn: groot museum erbij, nieuwe cultuurtem­pel en extra miljoenen

Amersfoort scoort met een 25ste plek in de Atlas voor gemeenten géén hoge ogen op het gebied van cultuur. Daar moet verandering in komen, vindt wethouder Tyas Bijlholt. Amersfoort steekt de komende jaren vele miljoenen euro’s extra in een nieuwe cultuurtempel, een museum, cultuur op scholen en kleinere cultuurhotspots. Wat gaat de gewone Amersfoorter daarvan merken?

12:00