Amersfoorter (27) die vriendin wurgde volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar

In de aanloop naar de inhoudelijk zitting was er woensdag een tussenzitting waarin de stand van zaken werd besproken. „De verdachte was volgens de deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Of het OM zich bij deze conclusie aansluit en welke invloed dit op de eis zal hebben is nog niet duidelijk. Daar wordt tijdens de inhoudelijke zitting gevolg aan gegeven”, aldus een woordvoerder van het OM.