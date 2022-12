Amersfoorters leveren 29 kilo vuurwerk in, meer dan in Baarn en Bunschoten

De inleveractie voor vuurwerk in Amersfoort heeft afgelopen donderdag in totaal 29 kilo opgeleverd. Waaronder ook zwaar en illegaal vuurwerk, zoals cobra's en nitraten, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Amersfoorters konden donderdag hun vuurwerk straffeloos en anoniem inleveren op de parkeerplaats van voetbalclub ASC Nieuwland aan de Laan van Duurzaamheid en op de parkeerplaats van CJVV, aan de Gasthuislaan.

De actie was niet alleen bedoeld voor illegaal vuurwerk. ,,Als je oud vuurwerk in de schuur hebt liggen en je durft het niet meer af te steken, kan je dat ook inleveren”, vertelde woordvoerster Judith van ‘t Holt eerder daarover aan deze krant.

Het was de eerste keer dat de gemeente een desbetreffende inzamelingsactie organiseert. ,,We zien dat het in voorgaande jaren in andere steden een succes was”, aldus Van ‘t Holt. ,,We vinden het daarom de moeite waard om te ontdekken wat de animo is om (illegaal) vuurwerk zonder boete en geheel milieuvriendelijk in te leveren.”

Meer ingeleverd

In totaal hebben Amersfoorters 29 kilo ingeleverd. ,,Niet alleen ‘oud’ vuurwerk, maar ook echt zwaar en illegaal vuurwerk, zoals cobra’s en nitraten. Dus het is misschien niet megaveel, maar we zijn blij dat we de mogelijkheid hebben geboden.”

Ook is de opbrengst een stuk hoger dan in Bunschoten en Baarn. Zo werd in Bunschoten helemaal niks afgestaan en bleef de teller in Baarn op 100 gram staan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.