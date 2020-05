Ampt van Nijkerk opent deuren met telefoon

Het concept is niet nieuw, maar het Ampt is het eerste hotel in Nederland waar de technologie in de kamerdeuren is geïnstalleerd. Het nieuwe systeem staat los van het coronavirus, maar dat het nu in gebruik wordt genomen heeft wel te maken met de maatregel van 1 juni.

Van de plank gehaald

General manager Illian Hamburg kreeg het idee vier jaar geleden. ,,Toen was het te complex en heb ik het geparkeerd. Toen wij twee jaar geleden gingen renoveren is het weer van de plank gehaald en zijn we met Hotek in zee gegaan.’’

Hotek is een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in hoteldeursloten. Dolf Mulder, CEO van Hotek, zag heil in het idee en begin 2019 zijn ze gestart met het realiseren van het plan. Omdat Hamburg niet wilde dat gasten een app moesten gaan downloaden op hun telefoon, werd er naar een andere manier gezocht.

Via email

Dit resulteerde in de ontwikkeling van een webapplicatie. Wanneer de gast via een email toestemming geeft, krijgt deze een compacte website toegestuurd. Daarin staat alle benodigde informatie, maar kan bijvoorbeeld ook gereserveerd worden in het restaurant of roomservice bestellen.

Hackproof

In de website zit ook de ‘sleutel’ van de deur. Om te zorgen dat het systeem veilig en hackproof is, is er een encryptie ingebouwd. ,,Dat is een technisch verhaal, maar houdt in de data versleuteld is’’, licht Mulder toe.

Illian Hamburg van het Ampt kwam vier jaar geleden op het idee. Nu is het in werking gesteld.

De bedenkers wilden het gebruik voor de gasten zo simpel mogelijk houden en daarnaast duidelijkheid tonen over het waarborgen van de privacy. ,,Wanneer de gast uitcheckt, is de applicatie dan ook niet meer bruikbaar. Uiteraard zit er wel een mogelijkheid in, dat de gast de website kan blijven bekijken en op die manier een nieuwe reservering kan maken’’, legt Hamburg uit.