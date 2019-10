Angela uit Hoevelaken begint eigen ‘Boer-zoekt-Vrouw’-groep op Facebook

De 42-jarige Muis is in haar nopjes met haar Facebookgroep. Het was geen voorbedacht plan, maar een opwelling die uitmondde tot een positieve groep waar de eerste contacten al zijn gelegd. ,,Ik zag in een andere Facebookgroep een oproep van een meisje. Zij vroeg of er nog leuke, single boeren waren’’, vertelt Muis. ,,Dat bericht ontplofte ongeveer, maar daarna werd het verwijderd. Het zal wel niet in de groep passen. Dat vond ik flauw, en kinderachtig.’’

Boer zoekt Vrouw

,,Het lijkt wel een beetje op Boer zoekt Vrouw inderdaad, maar dan veel laagdrempeliger. Vrouw zoekt boer, kan ook. Of man zoekt boerin. Of Boer. Alles kan.’’ De Facebookgroep van Muis is besloten, iedereen die lid wilt worden moet een vragenlijst invullen. ,,We checken het wel. Er wilde van de week iemand lid worden die beweerde single te zijn, maar op zijn profiel stond dat hij hartstikke getrouwd was. Dan kom je er dus niet in.’’ In de groep gooien Muis en haar mede-beheerder Sylvia (want anders is het te druk) er regelmatig vragen of stellingen in, zodat de boeren kunnen reageren. ,,Iedereen wacht af, op deze manier begin je het gesprek al een beetje.’’

Of de eerste dates al gepland zijn weet Muis niet, maar er zijn al genoeg contacten gemaakt. ,,Het is ook nog maar een week, maar er lopen genoeg contacten. Die gaan dan verder via WhatsApp, bijvoorbeeld.’’ Er is nog wel wat werk aan de winkel, want de mannen voeren de boventoon in de groep. ,,Eerst ging het gelijk op, maar toen ik dit geopperd had in een trekkergroep waren we even uit verhouding. We proberen het wel weer recht te trekken hoor,’’ legt ze uit. De Facebookgroep van Muis is hier te vinden.