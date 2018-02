Angst voor verloedering in centrum Nijkerk

Bewoners en ondernemers in de Kloosterstraat in Nijkerk vinden dat hun straat verloedert. Sinds de panden op nummer 3 en 5 zijn gesloopt, zit er een groot gapend gat in de straat dat met houten schotten is weggewerkt. Het is er donker en na ieder weekeind moeten de bewoners kots en speeksel van hun ramen lappen. Uitzicht op een snelle start van nieuwbouw is er nog niet.

,,De Kloosterstraat is een louche straatje geworden'', zegt Johan Kamphorst, eigenaar van Rose Romantic Living. Hij is een van degenen die de ramen moet lappen. ,,En bij Versbakkerij Montfrans hebben ze het raam eruit geslagen. Het is hier 's avonds zo donker, dat mijn vrouw Rita op de koopavond niet meer alleen in de winkel durft te staan. De gemeente maakt zich zorgen over leegstand, maar verloedering is erger.''

Drie jaar geleden startten Johan en Rita hun winkel voor meubels, stoffering en woondecoraties naast de Joodse school en dansstudio Vliek. In 2016 ging het pand, waarin de Joodse school was gevestigd, tegen de vlakte en het jaar daarna het pand van Vliek. Dat was niet alleen een grote verrassing voor Kamphorst, maar ook voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het waren cultuurhistorisch waardevolle panden, maar hadden geen monumentenstatus waardoor ze mochten worden gesloopt.

Voorgevels

Eigenaar van de panden is Jan Vreugdenhil. Oorspronkelijk zou nummer 3 worden herbouwd en nummer 5 verbouwd, maar de bouwtechnische kwaliteit van nummer 5 was zo slecht, dat het toch moest worden gesloopt. In het nieuwe plan worden de voorgevels herbouwd. Daarachter zal een geheel nieuw pand verrijzen.

Melkpoederproducent Vreugdenhil en zijn vrouw Paulien zijn betrokken bij de stichting Streams, die in het nieuw te bouwen pand sociaal culturele activiteiten willen organiseren, zoals muziek, kunst, dans en/of theater. Ook is er ruimte voor werkleertrajecten, workshops, praatgroepen en vrijwilligerswerk.

Archeologisch onderzoek

Voordat de bouw kan beginnen moet eerst archeologisch onderzoek worden gedaan. Volgens de gemeente Nijkerk is de vergunning nog niet verleend en duurt het nog geruime tijd voordat met de bouw begonnen kan worden.

Bij monde van Chris van den Berg, directievoerder bij de bouw, laat Vreugdenhil weten dat het nog te vroeg is om met informatie naar buiten te treden. Voor de winkeliers in de Kloosterstraat zit er niets anders op dan te wachten op zaken die komen gaan.