Auto over de kop in Barneveld: zwangere vrouw en twee kinderen naar ziekenhuis

Speurwerk op 95.000 kaartjes levert verrassing op: ooit lagen Utrechtse bossen vól met munitie

Bijna tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn in de provincie Utrecht nog volop sporen te vinden van het krijgsgeweld. Vrijwilligers zochten er zes maanden lang naar, met verrassend resultaat. Zo lagen in de bossen ooit honderden munitiedepots. Vormen de resten daarvan nu nog een risico? ,,We gaan de grondeigenaren wel op de hoogte brengen.”

10:00