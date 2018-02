Auto over de kop in sloot in Nijkerk

Da­ting­site-op­lich­ters tilden oudere mannen voor tienduizenden euro's

30 januari De politie heeft in Amersfoort twee mannen en twee vrouwen op heterdaad aangehouden die oudere mannen uit het hele land via een datingsite voor tienduizenden euro's hebben opgelicht. De Shirley die contact met hen zocht was niet de vrouw van hun dromen, maar van hun nachtmerries.