Auto raakt in Nijkerk lantaarnpaal en komt op zijkant terecht

video Dode man (51) in Nijkerk stierf natuurlij­ke dood, plaatsge­noot vrijgela­ten

29 april De 51-jarige man uit Nijkerk die zondagavond dood in zijn woonplaats werd gevonden is een natuurlijke dood gestorven. Dat is de uitkomst van het forensisch onderzoek naar het overlijden van de man.