Auto's tegen vangrail op A28 bij Nijkerk na regenbui

Tbs voor Nijkerker voor aanval op verpleeg­kun­di­ge met pen

17 april De 27-jarige Marlee V. uit Nijkerk is dinsdag door de Zutphense rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. V. viel op 22 december een verpleegkundige aan met een pen. Hij verbleef op dat moment in een inrichting in Ermelo.