Bands treden op in Nijkerkse huiskamers tijdens ‘Gluren bij de buren’

Huiskamerfestival ‘Gluren Bij De Buren’ strijkt voor de tweede keer neer in Nijkerk. De rockband Ritn Ditn treedt volgende week zondag op in de grootste ‘huiskamer’ van de stad: de voormalige papieropslagruimte van drukkerij/uitgeverij Callenbach.

Volledig scherm Ritn Ditn proeft vast de huiskamersfeer. © Ruben Schipper

Gluren Bij De Buren matcht lokale artiesten aan inwoners met een huiskamer. Toen Ritn Ditn door de organisatie werd gevraagd om mee te doen, zorgde dit wel even voor hoofdbrekens. Edwin Elgersma, gitarist van de band: ,,Wij spelen inmiddels op verschillende festivals door het hele land, zoals Siepelrock en Beach Pull. Daarom is ons publiek vrij groot. We moesten op zoek naar een huiskamer waar we allemaal in passen.”

Sijmen Hoekstra verzorgt al jaren met zijn bedrijf Showdesign het geluid voor de band en bood een oplossing. Hoekstra: ,,Mijn showroom is standaard al ingericht als een huiskamer met lekker zittende banken en een kamerplant. Ik verwacht daarom ook dat dit de huiskamer wordt waar het meest geknald wordt.”

Gewend

Drummer Hans Hubers kende het festival al via zijn vader, die vorig jaar meedeed als drummer in zijn eigen huiskamer. ,,Wij kwamen er zelf vrij laat achter dat Gluren Bij De Buren voor de eerste keer werd georganiseerd en daarom wilden we dit jaar graag meedoen, we zijn tenslotte zelf allemaal Nijkerkers. We hebben regelmatig privé-optredens gegeven bij mensen thuis, dus zijn het spelen in een huiskamer wel gewend.”

Op 10 februari hebben de heren de luxe om op een eigen podium te spelen. Frits Lozeman, bassist: ,,We willen echt gaan uitpakken en mensen laten zien wat we de komende twee jaar willen doen. Wij zingen in een Veluws dialect en zijn te vergelijken met bands als Mooi Wark.”

Callenbach

De bandleden hopen naast bekenden ook nieuwe gezichten te zien. Wouter Bakker, zanger: ,,Normaal gesproken staan we ’s avonds laat in dampende kroegen of op een festival. Nu kunnen andere inwoners van de stad of mensen van daarbuiten met ons kennismaken. Ik denk dat veel mensen ook nieuwsgierig zijn naar het pand, omdat het vroeger bij uitgeverij Callenbach hoorde. Een stukje historie.”