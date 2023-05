Barendrecht moet vrezen: KNVB stelt nacompetitiewedstrijd uit na curieus slot

Nieuw publiek ontdekt Turkse moskee in Harderwijk: ‘Veel Nederland­se mensen willen weten hoe het zit’

Het is zoeken naar een plekje op het terrein van de Mehmet Akif Ersoy Moskee in Harderwijk. Alle houten tafels zitten zaterdag vol tijdens de tweede open dag. Ook zondag zijn bezoekers nog welkom. En lang niet iedereen is van Turkse komaf. ,,Het publiek dat hier op afkomt is veranderd.’’