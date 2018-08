Bedrijventerreinen in Nijkerk zeer in trek

Nijkerk: ‘Stouten­bur­ger­laan hoeft niet veiliger’

28 augustus De gemeente Nijkerk neemt geen maatregelen om de Stoutenburgerlaan in Hoevelaken veiliger te maken, hoewel daarom is gevraagd door een groep bewoners. De weg is momenteel veilig genoeg, stelt Nijkerk vast na onderzoek.