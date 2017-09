Beet: berger vist bestelbus uit de Arkervaart in Nijkerk

Chauffeur aangehouden op verdenking mensensmokkel na vondst lichaam

7 september De politie heeft woensdag in Hoevelaken een vijftigjarige buitenlandse vrachtwagenchauffeur aangehouden, nadat in het ruim van zijn wagen een dode man was aangetroffen. De chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.