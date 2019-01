Bekende Nijkerkse ondernemer Van den Tweel aast op provinciaal pluche

Op woensdag 20 maart staat hij als lijstduwer op de kieslijst voor de VVD. Van den Tweel was tot 2002 lid van de Nijkerkse gemeenteraad en in totaal twintig jaar actief in de lokale politiek. In september 2018 kreeg hij de vraag van de zittende VVD-Statenleden of hij voor de VVD wilde uitkomen. Van den Tweel: ,,Ik heb om een onverkiesbare plaats gevraagd omdat ik als ondernemer vrij druk ben. Mocht ik toch door voorkeursstemmen worden gekozen dan heb ik mijn plaats ook echt verdiend.’’

Foodvalley

Door zijn bekendheid is het niet ondenkbaar dat Van den Tweel hoog eindigt. ,,Als ik gekozen word, wil ik mij hard maken voor de VVD. Met name de economische aspecten in de provincie vind ik belangrijk. Mijn speerpunten zouden werkgelegenheid, voeding en gezondheid zijn. We zitten in de Foodvalley waar een goed economisch klimaat van belang is voor het midden- en kleinbedrijf.’’