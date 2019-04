Benjegeflipt brengt lesmateriaal uit

Eerder kregen de twee subsidie van het Leraren Ontwikkelings Fonds zodat ze één dag in de week minder les hoeven te geven op de Werveling in Soest en de KWS in Baarn. Zo kunnen ze zich op de ontwikkeling van de video’s storten. Boudewijns: ,,Dat potje raakte op een gegeven moment leeg en daarom hebben we een ondernemersplan ingediend bij het Frits Start Project, opgericht door Frits van Eerd om jonge ondernemers een boost te geven.”

Benjegeflipt draait om het brengen van in de ogen van leerlingen taaie lesstof op een leuke manier, zodat de leerlingen het ook beter kunnen onthouden. Boudewijns: ,,We spelen in op trends, zoals de Pancake Art-challenge en hebben gekleurde pannenkoeken gemaakt om de verhoudingen weer te geven.

Denk aan de pannenkoek

Je kunt zo een derde pannenkoek krijgen, maar hem ook opdelen in procenten of getallen achter de komma. Door rekenen beeldend te brengen, kunnen kinderen informatie ook beter in zich opnemen.” Van den Akker vult aan: ,,Kinderen onthouden kennis door er een plaatje aan te koppelen. Als een kind even niet meer weet hoe het een som moet uitrekenen, hoeft een leerkracht alleen maar te zeggen: denk aan de pannenkoek.”

Door middel van werkbladen die de docenten voor andere leerkrachten hebben gemaakt, kunnen de filmpjes gebruikt worden als onderdeel van de les. Van taal tot rekenen. Boudewijns: ,,We hebben ook filmpjes gemaakt volgens thema’s als de Kinderboekenweek en zouden hier ook meer mee willen doen. Voor de zomervakantie spelen we met de gedachte om filmpjes te maken zodat kinderen ook in de zomer op een leuke manier blijven leren.”

Dylan Haegens

De stichting gaat de twee leerkrachten helpen met een mediaplan om hun YouTubekanaal naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor kwamen ze onlangs ook in een video van YouTubester Dylan Haegens terecht. Van den Akker: ,,Kinderen zitten tegenwoordig veel op YouTube en andere social media. Om hen te bereiken zoeken we samenwerking met bekende vloggers en BN’s die deel willen nemen aan een video van ons om zo meer bekendheid te krijgen. Het was echt ontzettend gaaf dat we ineens in een filmpje van Dylan Haegens zaten. Het mooiste was dat er reacties kwamen van kinderen die onze filmpjes al in de klas zagen.” Het precieze aantal kinderen dat kijkt, is volgens de twee lastig te meten. Boudewijns: ,,We weten van een aantal scholen dat ze ons volgen, maar dat aantal willen we graag uitbreiden.”