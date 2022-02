Beschonken bestuurder rijdt lantaarnpaal omver in Nijkerk en schuift op de kop over het fietspad

video Kip sterft bij aanslag met vuurwerk­bom terwijl eigenaar op vakantie is: ‘Dan ben je echt ziek in je hoofd’

Op hun vakantieadres in Oostenrijk kreeg de familie Aarsen uit Kootwijkerbroek deze week een nare verrassing te verwerken: het kippenhok bij hun woning aan de Horselerweg was met een vuurwerkbom opgeblazen. Eén kip overleefde de explosie niet. ,,Het is heel bewust gebeurd, dan ben je echt ziek in je hoofd”, vertelt de aangeslagen eigenaar Matteun Aarsen.

