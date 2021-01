Bestelbusje in sloot in Nijkerk; man moet naar het ziekenhuis en hondje piept

Nieuws Speurtocht kerststal­len gluren in Nijkerk

20 november Het kindje Jezus zal komende maand op vele plekken in Nijkerk te zien zijn. Na een Berenjacht en een Gluurpieten-speurtocht is er nu ook een speurtocht Kerststallen Gluren bedacht. De Nijkerkse Trudy Doornhof hoopt dat in de kerstvakantie kinderen massaal naar kerststallen komen zoeken in de stad.