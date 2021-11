Bewoners Paasbos in Nijkerk mogen eind januari meepraten over hun verpauperde wijk

Nijkerker legde mobieltje in badkamer toen vrouw en stiefdoch­ter gingen douchen: ‘Je zou zeggen: na één filmpje weet je het wel’

Een 49-jarige man uit Nijkerk is vandaag veroordeeld voor het stiekem filmen van zijn toenmalige vrouw en haar in het begin nog 17-jarige dochter in de badkamer. Met de naakte afbeeldingen ging hij fotoshoppen, waardoor het leek dat het meisje lingerie droeg en hij seks had met zijn vrouw.

