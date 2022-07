Blokkades bij distributiecentrum in Nijkerk kosten Boni ‘enkele tonnen’: ‘Soms intimiderend voor personeel’

met videoDe dagenlange blokkades deze week bij het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk kost de supermarkt ‘enkele tonnen’. Door de acties is de houdbaarheid van tal van producten verlopen waardoor opleggers vol brood, vlees, groenten en fruit zijn afgevoerd.

In de nacht van zondag op maandag startten de boeren met hun actie. Met trekkers en andere landbouwvoertuigen werd de toegang naar het distributiecentrum versperd. Sindsdien is de actie meermaals afgebroken en opnieuw opgestart.

Na vier dagen van blokkades vraagt Boni aandacht voor de gevolgen ervan. Door de acties kon het bedrijf niet optimaal de winkels beleveren. Dat zorgde voor lege schappen én een forse kostenpost. De directie van het bedrijf laat weten dat het bedrag aan schade van afgevoerde producten nog niet is vastgesteld omdat de acties nog doorlopen. Wel is volgens Boni duidelijk dat het ‘over enkele tonnen’ gaat.

Het bedrijf stelt het ‘heel triest’ te vinden dat een product dat eerst is gegroeid, daarna met mensenhanden is bewerkt, verpakt en is getransporteerd, vervolgens moet worden weggegooid. Of Boni de schade gaat verhalen, is nog niet duidelijk. ,,Dat besluit hoef je ook niet op dag één te nemen”, stelt de woordvoerder van de supermarkt. ,,We zijn ontzettend druk met alles.”

Volledig scherm De blokkade dinsdag bij de Boni. © Rob Engelaar

Systeem verstoord

Daarnaast zegt de supermarkt schade te ondervinden vanwege minder omzet, extra inzet van personeel en extra kosten vanwege inzet van mensen op bijzondere tijdstippen. ,,Alles is op elkaar afgestemd zodat producten voor de klant zo vers mogelijk in de winkel liggen, wij zo min mogelijk hoeven weg te gooien en de kosten zo laag mogelijk zijn. Dat systeem is nu verstoord.”

Verder is het optreden van de boeren op sommige momenten voor het personeel intimiderend geweest, stelt Boni. ,,Ook zijn de autobanden van een van onze medewerkers lek gestoken”. Of er aangifte is gedaan, is niet bekend bij de persvoorlichter van Boni.

Politiek

Desalniettemin stelt de supermarkt – net als eerder – begrip te hebben voor de benarde positie waarin de boeren zich bevinden, al benadrukt de directie geen politieke uitspraken te doen. ,,Wij zijn een supermarktbedrijf en geen politieke organisatie.”

Boni vraagt boeren, indien behoefte aan protest, om met publieksvriendelijke acties te komen die laten zien ‘welke positieve dingen de agrarische sector doet’. ,,Vermijd daarbij het verder schade doen aan bedrijven en consumenten die niet verantwoordelijk zijn voor het beleid.”