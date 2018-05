Boek begint als Nijkerkers na storm vragen om een zeedijk

Schrijf­ster Franca Treur spreekt in Nijkerk over ge­loofstwij­fel

18 mei De schrijfster Franca Treur (van de bestseller 'Dorsvloer vol confetti') is op zaterdag 26 mei in Nijkerk voor een debatavond over geloofstwijfel. Ze gaat in gesprek met predikant Paul Visser uit Amsterdam en wiskundedocent Irma Verduijn uit Dordrecht.