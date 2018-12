Boeken naar Voedselbank Nijkerk

Gewonde bij ongeluk en snelweg A28 enige tijd afgesloten bij Nijkerk

24 november Op de snelweg A28 is een gewonde gevallen. Ook is er een flinke file ontstaan. Dat gebeurde na een ongeval waarbij een auto van de weg raakte en in een sloot terecht kwam. De rechterrijstrook was zaterdag aan het begin van de avond enige tijd afgesloten tussen Nijkerk en Vathorst om het voertuig te bergen.