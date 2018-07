Bom donderdag in Hoevelakense bos tot ontploffing gebracht

De gemeente Nijkerk waarschuwt inwoners van Hoevelaken en omwonenden dat de ontploffing een doffe knal en enige trilling in de grond kan veroorzaken. De directe omwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd. Zij hebben ook met hen gesproken over vee en huisdieren.

In 2014 werden in Leiden 55 woningen ontruimd toen een dergelijke bom werd ontmanteld. In 2012 moesten in Nijverdal 244 mensen hun woningen verlaten. In 2013 werd vliegveld Groningen ontruimd toen een 500-ponder tot ontploffing werd gebracht.