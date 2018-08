Bom ontploft in Hoevelakense bos: 'Geen knalfuif, wel een mooi einde'

Met enige vertraging, de bom zou eigenlijk al om 12.00 uur onschadelijk worden gemaakt, kreeg het publiek waar het voor gekomen was. Met een behoorlijke knal, niet de doffe knal die van te voren door de EOD toegezegd was, ging het explosief de lucht in.



De toeschouwers, zo'n 65 man, stonden op een veilige afstand van 200 meter. Zo ver dat er van de explosie niets te zien was. Te horen was hij wel. Geschrokken vogels verlieten snel het bos.



Het publiek ging enigszins teleurgesteld naar huis. Patrick Burgers, de amateurarcheoloog die de bom vond, spreekt van een 'mooie knal'. ,,Het was geen knalfuif, maar wel een mooi einde", aldus Burgers die het tafereel filmde voor zijn maat Henk Kok. Kok moest tot zijn spijt het spektakel missen omdat hij op vakantie is.