Straattaal voor geslachtsgemeenschap, aantal christelijke scholen doet Koningsspelenlied in de ban

Na de kippen, nu drie (dode) cavia’s gedumpt in Nijkerk

16 februari Het is wel raak met het ‘te vondeling leggen’ van dieren in Nijkerk. Na de twee kippen bij de Boni zaterdag, is er nu een emmer met drie cavia’s gevonden, vlakbij een speeltuin. In tegenstelling tot de kippen (waarvan de eigenaar inmiddels is opgespoord) overleefden de cavia’s het niet.