Brand in woning Voorthuizen door jas die vlam vatte

Wie is verantwoor­de­lijk voor de dood William (27) en Lubertus (36)? Het antwoord volgt mogelijk vandaag

Wie is er verantwoordelijk voor de plotse dood van Lubertus Bos (36) en William Berendse (27)? Op die vraag komt vandaag of morgen mogelijk een antwoord. De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Vijf vragen en antwoorden over de zaak die een schokgolf veroorzaakte in Spakenburg, en het dorp nu al bijna anderhalf jaar bezighoudt.