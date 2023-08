Brommobiel total loss na aanrijding tussen Putten en Nijkerk, weg in één richting dicht

DE KWESTIE (GESLOTEN) Gemeente komt met actieplan voor afval verminde­ren: maar moeten we rapen of opvoeden?

Lege blikjes, patatbakjes en sigarettenpeuken in de natuur of op een plein: veel Amersfoorters ergeren zich er kapot aan. De gemeente komt met een actieplan om zwerfafval intensief te bestrijden. Volgend jaar moet bij de aangewezen hotspots al 10 procent minder afval zijn. Maar is het een taak van de overheid om afval te verminderen? Of moeten opvoeders aan de bak? Wat vindt u? Reageren kan onderaan het artikel.