Brr! Enkel kommer en kwel vanmorgen? Nee hoor, ook prachtige winterse plaatjes

Kattenlief­heb­bers opgelet: 350 mooiste katten komen voor keuring naar Nijkerk en jij kan komen kijken

Fokkers uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland nemen zondag 29 januari hun mooiste katten mee naar de loods van Hart van Holland in Nijkerk. Voor fokkers is er een wedstrijd en voor kattenliefhebbers een kans om in totaal 350 mooie raskatten te bewonderen.

16 januari