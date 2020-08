Brug in Nijkerk weer begaanbaar na dagenlange storing

De storing in de bediening van de brug over de Arkervaart bleek lastig op te lossen te zijn. Het probleem is afgelopen vrijdagmiddag al ontstaan en werd deze dinsdag opgelost. De verbinding valt onder het beheer van de gemeente Nijkerk. ,,De storing is verholpen. Vanmorgen is er alweer proefgedraaid’’, laat woordvoerder Janneke Strijk dinsdag weten.