CDA blijft de grootste in Nijkerk

CU-SGP blijft stabiel op 6 zetels staan. Met deze uitslag hebben de christelijke partijen opnieuw een meerderheid in de Nijkerkse raad. Dat bleek woensdagavond om 23.15 uit de definitieve verkiezingsuitslag. De opkomst was met 60,62 procent hoger dan vier jaar geleden.



De De Lokale Partij verloor een zetel en staat nu op 4. PRO21 (een samenvoeging van PvdA, GL en D66) blijft met 5 zetels even groot.



Bij het CDA heerst grote blijdschap over de extra zetel. Lijsttrekker Joop van Ruler: ,,We zijn erg blij dat we de grootste zijn geworden en dat we als enige partij zijn gegroeid (van 7 naar 8). We zijn de afgelopen jaren positief-kritisch geweest en dat is gewaardeerd door de kiezer. We hebben het geluid van gewone mensen laten horen in de oppositie.”