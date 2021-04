Celstraf voor eigenaren Chickfriend na fipronilcrisis: willens en wetens schadelijk middel gebruikt

Remco redde het leven van bejaarde man (72): ‘Hij stuurde zijn vrouw handkusjes door de lucht, zo schattig’

13 maart Vrachtwagenchauffeur Remco Kompier verrichtte donderdag een heldendaad door een 72-jarige Nijkerker het leven te redden. Hij haalde de oudere man uit een auto nadat deze bij een ongeluk ondersteboven in het water terecht was gekomen. ,,Was ik twee minuten later geweest dan had hij het zeker niet overleefd.’’