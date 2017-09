Chauffeur aangehouden op verdenking mensensmokkel na vondst lichaam

Fietsend echtpaar botst op elkaar, vrouw gewond naar ziekenhuis

1 september Een echtpaar is vanavond al fietsend op elkaar gebotst in Nijkerk. Daardoor kwam de vrouw zo hard ten val dat ze bewusteloos raakte. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Omdat ze toch weer bij kennis kwam is het slachtoffer niet per helikopter maar per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter werd geannuleerd.